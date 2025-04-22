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«Сьон» Миранчука может вылететь из швейцарской Суперлиги

Швейцарский «Сьон» проиграл «Санкт-Галлену» в последнем туре и может вылететь
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FCSion/X (ранее Twitter)

Швейцарский «Сьон» проиграл «Санкт-Галлену» в последнем, 33-м туре национального первенства и может покинуть элитный дивизион. Об этом сообщает Vprognoze.ru.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кибун Парк», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

По итогам первой части чемпионата «Сьон» стал девятым, набрав 36 очков, и попал в группу вылета — там команды, занявшие с 7-го по 12-е места будут бороться за сохранение прописки.

Российский полузащитник Антон Миранчук на тренировке растянул связки голеностопа и пропустил заключительный матч с «Санкт-Галленом».

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее «Барселона» вырвала победу у «Сельты» в чемпионате Испании.

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