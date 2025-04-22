«Сьон» Миранчука может вылететь из швейцарской Суперлиги

Швейцарский «Сьон» проиграл «Санкт-Галлену» в последнем туре и может вылететь

Швейцарский «Сьон» проиграл «Санкт-Галлену» в последнем, 33-м туре национального первенства и может покинуть элитный дивизион. Об этом сообщает Vprognoze.ru.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кибун Парк», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

По итогам первой части чемпионата «Сьон» стал девятым, набрав 36 очков, и попал в группу вылета — там команды, занявшие с 7-го по 12-е места будут бороться за сохранение прописки.

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