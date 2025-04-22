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Клуб НХЛ вывел из списка травмированных не игравшего три года хоккеиста

«Колорадо» вывел из списка травмированных Ландескуга, который не играл с 2022-го
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Phelan M. Ebenhack/AP

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» вывел из списка травмированных не игравшего три года шведского форварда Габриэля Ландескуга. Об этом сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что 32-летний хоккеист сможет принять участие во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Даллас Старз».

Ландескуг не играл в НХЛ с финала 2022 года из-за травмы колена и последующих операций — он пропустил три полных регулярных чемпионата. На днях швед сыграл два матча в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и набрал 2 (1+1) очка.

Ландескуг выступает за «Колорадо» с 2011 года. За 807 матчей он набрал 638 (375+363) очков. Также швед является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее сообщалось, что российский вратарь покинет клуб НХЛ.

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