Автор победного гола для «Салавата» объяснил празднование в стиле Овечкина

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Алексей Василевский на пресс-конференции признался, что не собирался праздновать победный гол в шестом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Спартака» в стиле российского нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Отступать было некуда. Хорошо, что вернули серию в Уфу. В плей-офф надо терпеть и побеждать. Празднование гола, так сказать, в стиле Овечкина было ситуативным. Честно, не хотел праздновать как он. Но у меня зашкаливали эмоции, получилось так», — заявил Василевский.

Встреча, которая состоялась на «Мегаспорт Арене» в Москве, завершилась победой гостей со счетом 2:1 в овертайме. Обе шайбы пришлись на второй период: на 24-й минуте «Салават» вышел вперед благодаря точному броску Владислава Ефремова, а на 28-й — Сергей Лукьянцев сделал счет равным.

Победу «Салавату Юлаеву» принес Василевский на 15-й минуте первого овертайма.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3-3. Решающий седьмой матч состоится в Уфе 23 апреля.

Ранее сообщалось, что «Авангард» и «Локомотив» также выявят победителя в седьмой встрече.