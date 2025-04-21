Бывший тренер сборной России рассказал, чьей победы хотел бы в серии «Динамо» с «Ак Барсом»

Знаменитый тренер Владимир Плющев, работавший в качестве наставника клубов Континентальной хоккейной лиги, а также возивший на чемпионаты мира молодежную и взрослую сборные России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о серии «Динамо» — «Ак Барс» в четвертьфинале Кубка Гагарина.

«Не берусь загадывать, хотелось бы, чтобы москвичи реализовали то преимущество, которое они наработали на протяжении всего сезона. Но «Ак Барс» — непростой соперник, поэтому думаю, что игра будет непростой», — отметил Плющев.

После пяти матчей динамовцы впереди в противостоянии со счетом 3-2, хотя проиграли первые два поединка, причем на своем льду. Противостояние продлится до четырех побед. Ранее челябинский «Трактор», который будет соперником победителя этой пары, закрыл свое противостояние с минским «Динамо» в пяти играх (4-1). В другой части сетки в парах ярославского «Локомотива» с омским «Авангардом» и уфимского «Салавата Юлаева» со столичным «Спартаком» будет седьмые встречи.

Ранее сообщалось, что российский вратарь покинет клуб НХЛ.