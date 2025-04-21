Футболист РПЛ оценил перспективы на международной арене после возвращения

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян выразил мнение, что российским футболистам придется непросто после возвращения в международные турниры, однако постепенно все вернется на прежний уровень. Его слова приводит РИА Новости.

«В России очень хорошая, сильная лига и достойные команды. Да, будет непросто, три года вне международной арены. Но потом все постепенно вернется на прежний уровень. Россия снова станет конкурентоспособной и будет достойно представлять себя на мировой арене», — заявил Байрамян.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

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