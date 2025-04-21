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Булыкин объяснил, почему чемпионат России стал интереснее

Булыкин: судьба чемпионства в РПЛ решится в последнем туре
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, ныне являющийся политиком, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиги, заявив, что сейчас чемпионат стал интереснее, чем был до прошлого сезона, когда судьба титула решилась в последнем туре.

«Думаю, гонка все равно будет до последнего тура. Хоть какие-то команды все равно будут терять очки, но, как и в прошлом сезоне, у всех будут шансы занять хорошее место. Большого отрыва ни у кого не будет, поэтому все будет решаться в концовочке. Этим, наверное, и интересен наш чемпионат – сейчас интрига держится до самого последнего тура, а не как раньше, когда «Зенит» выигрывал турнир за пять-шесть туров до конца», — подчеркнул Булыкин.

После 25-ти туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 55 очками. На счету санкт-петербургского «Зенита» 53 балла, московский «Спартак» идет третьим с 50 очками, а дальше располагаются еще три столичные команды: ЦСКА (48), «Динамо» (46) и «Локомотив» (44). «Зенит» побеждал в РПЛ в шести последних сезонах.

Ранее Владимир Пономарев заявил, что у него есть много вопросов к команде ЦСКА.

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