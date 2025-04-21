«Словили тормоз»: легенда ЦСКА объяснил ничью с «Крыльями Советов»

Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что у него есть много вопросов к команде

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» в интервью «Газете.Ru» заявил, что футболисты армейской команды не наиграли на победу.

«ЦСКА вроде бы поймал хорошую игру, ребята двигались вперед, а здесь словили тормоз. Играют только поперек и назад, поперек и назад, первый тайм вообще не вышли на поле как будто бы. Во втором тайме более-менее встряхнулись, Койта забил великолепный гол, но затем оборона подкачала. Как так можно — обороняться с нарушениями в своей штрафной. Так что вопросов много», — заявил Пономарев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл Секу Койта на 69-й минуте поединка, его ассистентом выступил Виллиан Роша. Через пять минут «Крылья» сравняли, Иван Сергеев реализовал пенальти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Павел Кукуян.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может получить наказание из-за поведения фанатов.