Игроков «Спартака» обвинили в валянии дурака в матче с «Акроном»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), где «Спартак» обыграл «Акрон», в интервью «Газете.Ru» рассказал, что игроки столичной команды слишком расслабленно начали игру.

«Спартаковцы дурака валяли, сначала два гола пропустили, и только потом начали играть. В первом тайме «Акрон» их нахлобучил как следует. Нельзя просто стоя играть в футбол, нельзя. Здесь претензии только к игрокам, игровая дисциплина должна быть на 100%» — заявил Пономарев.

Встреча, которая состоялась на «Самара Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 23-й минуте Артем Дзюба отличился с пенальти, на 29-й минуте преимущество удвоил 18-летний Дмитрий Пестряков. На 39-й минуте Тео Бонгонда сократил отставание, но на 45+5-й минуте Эсекьель Барко не смог забить пенальти. На 61-й минуте Алекса Джурасович отправил мяч в свои ворота, а победу «красно-белым» принес Барко, реализовав пенальти на 90+4-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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