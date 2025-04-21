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Названа команда, которая получит преимущество в полуфинале Кубка Гагарина

Тренер Плющев: у «Трактора» будет преимущество в полуфинале Кубка Гагарина
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Александр Кондратюк/РИА Новости

Знаменитый отечественный тренер Владимир Плющев, работавший с клубами Континентальной хоккейной лиги и возглавлявший молодежную и взрослую сборную России на чемпионатах мира, в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что челябинский «Трактор», раньше всех выигравший свою четвертьфинальную серию в Кубке Гагарина, получит преимущество над остальными командами, которые в данный момент продолжают борьбу за выход в полуфинал.

«Конечно «Трактор» получает преимущество. У него продлится пауза, и он может проанализировать эту серию с минским «Динамо», которая тоже сложилась неоднозначно. Можно восстановить силы, где-то решить вопрос с реорганизацией игры, ждать своих соперников, смотреть их, анализировать и готовиться. Конечно это для него плюс», — считает Плющев.

«Трактор» одержал победу в серии с минским «Динамо» со счетом 4-1. Соперником челябинцев по полуфиналу станет московское «Динамо» или казанский «Ак Барс». В данный момент столичный клуб впереди со счетом 3-2. В другом полуфинале встретятся победители серий «Локомотив» — «Авангард» и «Салават Юлаев» — «Спартак». Там со счетом 3-2 впереди команды из Ярославля и Москвы.

Ранее шайба российского хоккеиста принесла «Каролине» победу в матче плей-офф НХЛ.

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