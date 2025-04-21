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Шайба российского хоккеиста принесла «Каролине» победу в матче плей-офф НХЛ

Самый «русский» клуб в плей-офф НХЛ «Каролина» стартовал с победы в Кубке Стэнли
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nhl.com

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Леново Центр» в Роли, завершилась со счетом 4:1. В составе победившей команды одну из шайб забросил российский нападающий Андрей Свечников. Также за «Каролину» голы оформили Джейлен Чатфилд и Логан Станковен, который сделал дубль. В составе «Дэвилз» отличился Нико Хишира.

Следующая игра серии также состоится на арене «Каролины» и пройдет в ночь с 22 на 23 апреля по московскому времени.

«Каролина» — самая «русская» команда в плей-офф НХЛ. В ее составе выступают четыре хоккеиста из России — защитники Дмитрий Орлов и Александр Никишин, форвард Свечников и голкипер Петр Кочетков. На втором месте по этому показателю идет «Вегас Голден Найтс» — в ней голкипер Илья Самсонов, а также форварды Павел Дорофеев и Иван Барбашев.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее ушедший из СКА нападающий уехал в НХЛ.

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