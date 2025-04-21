Соболенко раскрыла, что сделает после поражения в финале турнира в Германии

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что закажет себе автомобиль Porsche после поражения в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте представительнице Латвии Елене Остапенко.

«Хочу поздравить Елену и ее команду. Наслаждайтесь вождением этой прекрасной машины. Рада, что могу себе ее позволить. После этого финала я ее закажу, потому что для меня это единственный выход», — заявила Соболенко.

Встреча, которая продолжалась 1 час 26 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:1 в пользу Остапенко. В ее активе четыре эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-поинтов из 11. Соболенко выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала два брейк-поинта из трех.

26-летняя белорусская теннисистка проиграла свой четвертый финал в немецком Штутгарте и третий из пяти в 2025 году. 27-летняя Остапенко, благодаря этой победе, получила машину Porsche и поднимется в мировом рейтинге с 24-й на 18-ю строчку.

Ранее сообщалось, что матч НХЛ закончился массовой дракой.