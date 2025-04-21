«Спартак» могут наказать из-за фанатов

КДК рассмотрит поведение фанатов «Спартака» на матче Кубка России с «Уралом»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение фанатов московского «Спартака» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщил глава организации Артур Григорьянц в комментарии «Матч ТВ».

«В матче «Спартак» — «Урал» болельщики использовали пиротехнические изделия в количестве четырех штук и скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. Также рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера «Спартака» Сакича на 70‑й минуте», — заявил он.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Все голы красно-белые оформили в первом тайме. Счет в матче открыл Кристофер Мартинс на 6-й минуте игры. На 28-й минуте отличился Маркиньос, а Эсекьель Барко установил финальный счет, реализовав пенальти на 40-й минуте.

Красно-белые вышли во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России.

На стадии четвертьфинала «Спартак» одержал победу над тольяттинским «Акроном». Встреча завершилась со счетом 3:2.

Ранее ушедший из ЦСКА в «Спартак» голкипер установил уникальное достижение.