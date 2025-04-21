Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Остался осадок»: игрок «Крыльев» заявил, что они могли обыграть ЦСКА

Игрок «Крыльев Советов» Шитов: мы могли спокойно выигрывать у ЦСКА
close
Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владислав Шитов заявил, что команда могла обыграть московский ЦСКА в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Но если судить по моментам в конце матча, то мы спокойно могли выигрывать. То есть, осадок остался, потому что мы имели моменты для взятия ворот», — заявил он.

Встреча, которая состоялась в Москве 20 апреля, завершилась ничейным результатом — 1:1.

Армейский клуб идет на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. Команда на два балла отстает от идущего третьим «Спартака», который свой матч 25-го тура уже сыграл, и на семь баллов от лидирующего «Краснодара», также уже проведшего поединок 25-го тура. Самарская команда расположилась на 11-й позиции с 27-ю баллами.

В следующем туре РПЛ ЦСКА сразится в выездном матче со «Спартаком». Игра пройдет 26-го апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Крылья» на день позже примут «Оренбург», этот поединок начнется в 14:00 мск.

Ранее появилась информация, что «Спартак» могут наказать из-за фанатов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами