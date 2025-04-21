Бывший тренер сборной России предсказал, сможет ли «Спартак» закончить дома серию с «Салаватом»

Бывший главный тренер взрослой и молодежной сборных России, а также экс-наставник клубов Континентальной хоккейной лиги Владимир Плющев в комментарии для «Газеты.Ru» предположил, что противостояния «Авангарда» с «Локомотивом» и «Спартака» с «Салаватом Юлаевым» в четвертьфинале Кубка Гагарина не завершатся в шести играх, и все будет решаться в седьмых матчах.

«Нет, думаю, сегодня серии не закончатся. По крайней мере, такое мое личное мнение, потому что соперники показали – они настроены по-серьезному, убедительно. Предсказать результат сегодняшних игр сложно, но, наверное, обе серии продлятся», — считает Плющев.

«Авангард» принимает «Локомотив» в шестом матче в Омске, уступая в противостоянии со счетом 2-3. Седьмая встреча, в случае успеха омичей, пройдет в Ярославле. «Спартак», играющий в шестом матче против «Салавата Юлаева» в Москве, может в родных стенах завершить серию, но если не сделает этого, то решающая игра пройдет уже в Уфе. При этом и «Локомотив», и «Спартак» вели в противостояниях со счетом 3-1, но не смогли одержать четвертой победы в пятых поединках.

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