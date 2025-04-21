Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший тренер сборной России предсказал, сможет ли «Спартак» закончить дома серию с «Салаватом»

Тренер Плющев: жду седьмых матчей в сериях «Авангарда» и «Спартака»
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший главный тренер взрослой и молодежной сборных России, а также экс-наставник клубов Континентальной хоккейной лиги Владимир Плющев в комментарии для «Газеты.Ru» предположил, что противостояния «Авангарда» с «Локомотивом» и «Спартака» с «Салаватом Юлаевым» в четвертьфинале Кубка Гагарина не завершатся в шести играх, и все будет решаться в седьмых матчах.

«Нет, думаю, сегодня серии не закончатся. По крайней мере, такое мое личное мнение, потому что соперники показали – они настроены по-серьезному, убедительно. Предсказать результат сегодняшних игр сложно, но, наверное, обе серии продлятся», — считает Плющев.

«Авангард» принимает «Локомотив» в шестом матче в Омске, уступая в противостоянии со счетом 2-3. Седьмая встреча, в случае успеха омичей, пройдет в Ярославле. «Спартак», играющий в шестом матче против «Салавата Юлаева» в Москве, может в родных стенах завершить серию, но если не сделает этого, то решающая игра пройдет уже в Уфе. При этом и «Локомотив», и «Спартак» вели в противостояниях со счетом 3-1, но не смогли одержать четвертой победы в пятых поединках.

Ранее минское «Динамо» назвали грозой сильнейших клубов КХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами