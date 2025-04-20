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Минское «Динамо» назвали грозой сильнейших клубов КХЛ

Глава ФСБР Мамиашвили заявил, что рад за успехи минского «Динамо» в КХЛ
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ХК «Динамо-Минск»

Олимпийский чемпион 1988 года по вольной борьбе, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в интервью «Газете.Ru» заявил, что рад за успехи «Динамо» из Минска в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025.

По его словам, белорусский клуб успешно конкурирует с лидерами лиги.

«Сердце радуется за минское «Динамо» — еще несколько лет назад для наших топовых клубов они были, мягко говоря, статистами. Сегодня они фактически стали грозой КХЛ, и это прекрасно — чем сильнее конкуренция, тем сильнее интерес», — заявил Мамиашвили на чемпионате России по грэпплингу среди студентов.

В четвертом матче четвертьфинала Кубка Гагарина «Трактор» обыграл минское «Динамо». Встреча, которая состоялась в Минске, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Шайбы в ворота «Трактора» забросили Виталий Пинчук и Илья Усов, а у челябинцев отличились Логан Дэй, Андрей Светлаков и Чарльз Робинсон.

После этой победы счет в серии стал 3-1 в пользу «Трактора». Следующий матч должен состояться в Челябинске 20 апреля.

Ранее «Авангард» выиграл со счетом 3:2 у «Локомотива» в плей-офф КХЛ.

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