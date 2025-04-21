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Чемпионов России по фигурному катанию пытались отговорить завершать карьеру

Тренер Жулин заявил, что фигуристы Худайбердиева и Базин выгорели в сезоне
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Александр Вильф/РИА Новости

Тренер Александр Жулин признался, что пытался отговорить чемпионов России в танцах на льду Елизавету Худайберидиеву и Егора Базина завершать карьеру. Его слова приводит «Матч ТВ».

«С пониманием отнесся, сам был спортсменом. Они почувствовали, что в этом сезоне катались на пределе своих физических сил, уже выгорели. Пытался отговаривать, но я уважаю их решение», — заявил он.

О решении завершить карьеру рассказала сама Худайбердиева в своей колонке для «Матч ТВ». Позднее спортсменка в своем Telegram-канале опубликовала видеосообщение.

«Я не плачу, все нормально. Я стараюсь не плакать», — сказала Худайберидиева.

Худайбердиева, которой 22 года, и 29-летний Базин начали совместные выступления с сезона-2020/21. Вместе они — чемпионы России (2023), двукратные вице-чемпионы России (2024, 2025), бронзовые призеры чемпионата России (2022). Слухи в СМИ о том, что пара завершит карьеру, стали появляться зимой 2025 года. Спортсмены снялись с финала Гран-при России.

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