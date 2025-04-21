Чемпионы России по фигурному катанию завершили карьеру

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, объявили о завершении карьеры. Об этом рассказала сама спортсменка в своей колонке для «Матч ТВ».

«Через пару недель создаются списки сборной команды на сезон 2025-26, поэтому принято решение не отбирать чьи-то возможности, а главное — не обманывать самих себя и людей вокруг фразами про паузы, раздумья и прочие миражи. Я ухожу из профессионального спорта и заканчиваю карьеру фигуристки. Фух», — написала она.

Позднее спортсменка в своем Telegram-канале опубликовала видеосообщение.

«Я не плачу, все нормально. Я стараюсь не плакать», — сказала Худайберидиева.

Худайбердиева, которой 22 года, и 29-летний Базин начали совместные выступления с сезона-2020/21. Вместе они — чемпионы России (2023), двукратные вице-чемпионы России (2024, 2025), бронзовые призеры чемпионата России (2022). Слухи в СМИ о том, что пара завершит карьеру, стали появляться зимой 2025 года. Спортсмены снялись с финала Гран-при России.

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