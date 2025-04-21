Российский хоккеист оформил первый гол в карьере в плей-офф НХЛ

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев забросил первую в своей карьере шайбу в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) во время матча первого раунда плей-офф турнира с «Миннесотой Уайлд».

Во время второго периода первого матча первого раунда плей-офф россиянин забросил вторую шайбу своей команды, сделав счет 2:1. Ассистентами выступили канадский защитник Ши Теодор и чешский нападающий Томаш Гертл.

Поединок завершился победой «Вегаса» со счетом 4:2. Для Дорофеева этот матч стал вторым в рамках Кубка Стэнли за всю его карьеру в НХЛ.

24-летний Дорофеев проводит свой четвертый год за океаном. Он дебютировал в НХЛ за «Вегас Голден Найтс» 13 октября 2021 года, в матче с «Сиэтл Кракен». Затем хоккеиста отправили в «Хендерсон Силвер Найтс» в Американскую хоккейную лигу. Первые очки в НХЛ Дорофеев набрал 12 марта 2023 года, забросив шайбу и отдав результативную передачу в матче против «Сент-Луис Блюз». В прошлом сезоне он отметился 24 (13+11) очками в 47 встречах.

Следующий матч между «Вегасом» и «Миннесотой» состоится 23 апреля.

Ранее в «Вашингтоне» раскрыли, что стало для Александра Овечкина главным в сезоне НХЛ.