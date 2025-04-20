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«За всю историю РПЛ такого позора не помню»: экс-глава «Спартака» о победе над «Акроном»

Экс-глава «Спартака» Червиченко назвал победу «Спартака» над «Акроном» позором
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Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что арбитр Алексей Сухой помог красно-белым одержать победу в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«За всю историю российской премьер-лиги я такого позора не помню, чтобы одну команду четыре матча подряд тянули за уши. Ладно, когда тебе подсвистывают с соперниками твоего уровня, но когда тебя спасают судьи с явными аутсайдерами и ты еще этому радуешься — это мегапозор, несмываемый, запоминающийся», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на «Самара Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 23-й минуте Артем Дзюба отличился с пенальти, на 29-й минуте преимущество удвоил 18-летний Дмитрий Пестряков. На 39-й минуте Тео Бонгонда сократил отставание, но на 45+5-й минуте Эсекьель Барко не смог забить пенальти. На 61-й минуте Алекса Джурасович отправил мяч в свои ворота, а победу «красно-белым» принес Барко, реализовав пенальти на 90+4-й минуте.

В активе «Спартака» 50 очков после 25-ти туров РПЛ, команда входит в топ-3 турнирной таблицы национального первенства. Лидирует «Краснодар», набравший 55 баллов.

Ранее была названа причина, которая помешала «Спартаку» стать лидером РПЛ.

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