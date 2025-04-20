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«Если бы не зимняя пауза, стали бы чемпионами»: названа причина, которая помешала «Спартаку»

Агент Селюк заявил, что в «Спартаке» разрушился баланс из-за трансферов
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ФК «Спартак»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что трансферы, которые московский «Спартак» совершил в зимнее трансферное окно, разрушили баланс в команде, что помешало команде оказаться на первой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если бы не зимняя пауза, «Спартак» стал бы чемпионом. Но я отвечу сейчас на вопрос: «Почему «Спартак» не может этого сделать?» Все потому, что клубу не нужны лишние футболисты, так нарушается баланс в команде. Все было хорошо, но зачем им Гарсия и Солари? Они не ужасные игроки, нет, просто нарушился баланс, который был у команды до паузы», — заявил Селюк.

19 апреля «Спартак» в 25-м туре РПЛ обыграл тольяттинский «Акрон». Встреча, которая состоялась на «Самара Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 23-й минуте Артем Дзюба отличился с пенальти, на 29-й минуте преимущество удвоил 18-летний Дмитрий Пестряков. На 39-й минуте Тео Бонгонда сократил отставание, но на 45+5-й минуте Эсекьель Барко не смог забить пенальти. На 61-й минуте Алекса Джурасович отправил мяч в свои ворота, а победу «красно-белым» принес Барко, реализовав пенальти на 90+4-й минуте.

В активе «Спартака» 50 очков после 25-ти туров РПЛ, команда входит в топ-3 турнирной таблицы национального первенства. Лидирует «Краснодар», набравший 55 баллов.

Ранее поведение арбитра встречи «Акрон» — «Спартак» назвали колхозным.

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