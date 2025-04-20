Овечкин: никто не думал, что «Вашингтон» попадет в плей-офф НХЛ

Капитан «Вашингтона» Овечкин заявил, что в команду не верили перед стартом НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что перед стартом сезона-2024/25 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) никто не верил в «столичных». Его слова приводит журналист Сэмми Зильбер в социальной сети X.

«Никто не думал, что мы попадем в плей-офф, даже в этом году. Все говорили, типа: «Да, «Кэпиталз» хороши, но они не добьются успеха в этом сезоне», — заявил он.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Вашингтон», который в последний раз брал Кубок Стэнли в 2018 году, сыграет с «Монреаль Канадиенс». Первая игра серии состоится 22 апреля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00 по московскому времени.

В стартовой серии прошлогоднего Кубка Стэнли хоккеисты «Кэпиталз» проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0:4.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.

Ранее в «Вашингтоне» раскрыли, что стало для Овечкина главным в сезоне НХЛ.