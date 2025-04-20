В «Крыльях Советов» назвали достойным результатом ничью с ЦСКА

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА заявил, что его команда сыграла отличную игру. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Сложная игра, была нужна хорошая тактическая подготовка против ЦСКА, потому что мало кто играет по такой схеме. Соперник провел ротацию, но был мотивирован, так как находился в гонке за первое место. Но мы решали свои задачи. Во второй половине второго тайма мы, наверное, даже превзошли соперника по количеству созданных моментов. Считаю, что мы провели игру на достойном уровне», — заявил Осинькин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл Секу Койта на 69-й минуте поединка, его ассистентом выступил Виллиан Роша. Через пять минут «Крылья» сравняли, Иван Сергеев реализовал пенальти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Павел Кукуян.

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