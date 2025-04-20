В ЦСКА объяснили ничью с «Крыльями Советов»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» заявил, что его футболисты сами упустили победный результат. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Спасибо каждому болельщику, кто пришел поддержать нас сегодня в этот великий праздник — к сожалению, не получилось порадовать их победой. Мы знаем, что у «Крыльев» очень хорошая оборона, нам надо было терпеть, стараться, не пропускать их контратаки, но мы сами себе привезли гол в свои ворота. Нельзя так делать. Больше ничего не буду говорить — не хочу получать штрафов в конце сезона», — заявил Николич.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл Секу Койта на 69-й минуте поединка, его ассистентом выступил Виллиан Роша. Через пять минут «Крылья» сравняли, Иван Сергеев реализовал пенальти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Павел Кукуян.

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