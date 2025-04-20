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В «Рубине» объяснили поражение «Динамо»

Тренер «Рубина» Рахимов объяснил поражение «Динамо»
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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что его арбитр встречи показал слишком много карточек его игрокам. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Даку дал повод [для красной карточки]. То, что у него есть эмоции — это классно, это здорово, это говорит о его желании. Но он дал повод. Я не арбитра обвинял, он дал повод. Желтый цвет — не наш цвет, но нам его дают. Сегодня еще немного красный подмешали. А потом про нас будут говорить, что мы самые грубые, самые жесткие», — заявил Рахимов.

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 3:1.

На 23-й минуте счет открыл футболист «Динамо» Ярослав Гладышев. Через две минуты счет сравнял Руслан Безруков. На 61-й минуте поединка Гладышев второй мяч в ворота «Рубина». На 90-й минуте матча был удален футболист «Рубина» Мирлинд Даку. Уже на последней компенсированной минуте третий мяч «Рубину» забил Бителло.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает пятое место, набрав 46 очков. «Рубин» располагается на восьмой строчке, имея в активе 36 баллов.

Ранее в «Динамо» объяснили, что обыграли «Рубин» за счет высших сил.

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