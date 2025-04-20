СКА лишился еще одного игрока

Нападающий Захар Бардаков на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) попрощался с петербургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА.

«Пора сделать шаг дальше. Питер, спасибо за четыре года, вы космос. Благодарен каждому, кто приходил и поддерживал. Еще обязательно увидимся»,

Петербургский клуб завершил выступление в плей-офф КХЛ на стадии первого раунда плей-офф, потерпев поражение в серии от московского «Динамо» в шести матчах с результатом 2-4. После этого из клуба ушел ряд игроков: с Евгением Кузнецовым расторгли контракт, Иван Демидов и Александр Никишин уехали в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), также команду покинул Арсений Грицюк.

Бардаков выступал за петербургскую команду с 2021 года. За это время в Континентальной хоккейной лиге он провел 250 матчей, в которых набрал 90 очков (41 гол + 49 передач) в 250 матчах в КХЛ. До СКА он выступал за подмосковный «Витязь».

В 2021 году Бардаков был выбрал клубом «Нью-Джерси Дэвилз» на драфте НХЛ под общим 203-м номером. Пока неясно, где хоккеист продолжит карьеру.

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