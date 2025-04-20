В «Динамо» объяснили, что обыграли «Рубин» за счет высших сил

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина» заявил, что его команде повезло удержать победный счет. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Очень рад, что мы наконец победили. Рад, что мы забрали три очка. В перерыве сказал ребятам, что наша игра в пас очень медленная, что надо ускориться, чтобы соперник не успевал, просил форвардов брать больше инициативу на себя и решать моменты. Игрок должен сам принимать решение — я не должен кричать и требовать что-то со скамейки, это не PlayStation, где я управляю игроками. В конце матча нам очень повезло, что соперник попал в штангу со свободного удара, мы сами себе привезли эту ситуацию. Футбольный бог оказался на нашей стороне», — заявил Личка.

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 3:1.

На 23-й минуте счет открыл футболист «Динамо» Ярослав Гладышев. Через две минуты счет сравнял Руслан Безруков. На 61-й минуте поединка Гладышев второй мяч в ворота «Рубина». На 90-й минуте матча был удален футболист «Рубина» Мирлинд Даку. Уже на последней компенсированной минуте третий мяч «Рубину» забил Бителло.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает пятое место, набрав 46 очков. «Рубин» располагается на восьмой строчке, имея в активе 36 баллов.

Ранее сообщалось, что голкипера «Ростова» унесли на носилках с поля в матче 25-го тура РПЛ.