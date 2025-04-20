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Голкипера «Ростова» унесли на носилках с поля в матче 25-го тура РПЛ

Вратаря «Ростова» Ятимова унесли с поля на носилках в матче с «Факелом»
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ФК «Ростов»

Голкипер «Ростова» Рустам Ятимов получил травму головы в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом».

Во втором тайме поединка, который проходил на стадионе «Факел» в Воронеже, вратарь пытался поймать мяч, после чего неудачно упал на газон, сильно ударившись головой, и некоторое время лежал без движения. На поле вышла медицинская бригада, которая оказала ему первую помощь и унесла вратаря на носилках. К этому моменту Ятимов уже пришел в себя.

Игру продолжил Даниил Одоевский.

Ятимов — голкипер сборной Таджикистана. Он перешел в ростовскую команду в 2024 году и сыграл за клуб 22 матча.

Поединок закончился победой «Ростова» со счетом 2:0. Теперь в активе ростовской команды 36 очков и седьмое место в турнирной таблице национального первенства. Воронежский клуб — аутсайдер РПЛ, команда идет на последнем месте в таблице, набрав 15 очков.

В следующем туре РПЛ «Ростов» 26 апреля сыграет на домашнем стадионе против московского «Локомотива». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее «Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ.

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