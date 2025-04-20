ЦСКА и «Крылья Советов» назвали составы на матч РПЛ

Московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Лукин, Виллиан Роша, Келлвен, Обляков, Жемалетдинов, Кисляк, Бистрович, Мусаев, Алеррандо.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Бейл, Костанца, Печенин, Ороз, Зиньковский, Олейников, Бабкин, Сергеев.

Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой назначен Павел Кукуян.

Армейский клуб идет на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. Команда на три балла отстает от идущего третьим «Спартака», который свой матч 25-го тура уже сыграл, и на восемь баллов от лидирующего «Краснодара», также уже проведшего поединок 25-го тура. Самарская команда расположилась на 11-й позиции, с 26-ю баллами.

В следующем туре РПЛ ЦСКА сразится в выездном матче со «Спартаком». Игра пройдет 26-го апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Крылья» на день позже примут «Оренбург», этот поединок начнется в 14:00 мск.

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