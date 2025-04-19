Поведение арбитра встречи «Акрон» — «Спартак» назвали колхозным

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев назвал «колхозно-мажорным» поведение резервного арбитра Егора Егорова в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Его слова приводит официальный YouTube-канал команды.

«Разговаривать с моими футболистами никому так не дозволено. Судья должен отличаться своим уровнем воспитания и интеллекта, а тут я увидел колхозно-мажорный момент — он просто орал, кричал и рвал глотку в сторону моего игрока, это недопустимо вообще в принципе», — заявил Тедеев.

Встреча, которая состоялась на «Самара Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 23-й минуте Артем Дзюба отличился с пенальти, на 29-й минуте преимущество удвоил 18-летний Дмитрий Пестряков. На 39-й минуте Тео Бонгонда сократил отставание, но на 45+5-й минуте Эсекьель Барко не смог забить пенальти. На 61-й минуте Алекса Джурасович отправил мяч в свои ворота, а победу «красно-белым» принес Барко, реализовав пенальти на 90+4-й минуте.

Ранее «Локомотив» одержал первую победу за месяц.