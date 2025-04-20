Экс-футболист «Спартака» заявил, что команда недонастраивается на матчи

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на волевую победу красно-белых в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского «Акрона», заявив, что у команды есть недонастрой, передает «Чемпионат».

«Наверное, у футболистов «Спартака» недонастрой. Не в первый раз команда пропускает два мяча в первом тайме, включается, а потом либо получается, либо нет», — сказал Кечинов.

Встреча, которая состоялась на «Самара Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 23-й минуте Артем Дзюба отличился с пенальти, на 29-й минуте преимущество удвоил 18-летний Дмитрий Пестряков. На 39-й минуте Тео Бонгонда сократил отставание, но на 45+5-й минуте Эсекьель Барко не смог забить пенальти. На 61-й минуте Алекса Джурасович отправил мяч в свои ворота, а победу «красно-белым» принес Барко, реализовав пенальти на 90+4-й минуте.

Ранее футболист «Акрона» назвал непозволительным судейство в игре со «Спартаком».