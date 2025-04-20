Футболист «Акрона» назвал непозволительным судейство в игре со «Спартаком»

Футболист тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков раскритиковал судейство в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», передает «Чемпионат».

«Вопросы по судейству есть. И не маленькие. Но это футбол. Мы все прекрасно понимаем, кто к нам приезжает. Конечно, непозволительно, что нас так дома судят — против нас же», — сказал Пестряков.

Встреча, которая состоялась на «Самара Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 23-й минуте Артем Дзюба отличился с пенальти, на 29-й минуте преимущество удвоил 18-летний Дмитрий Пестряков. На 39-й минуте Тео Бонгонда сократил отставание, но на 45+5-й минуте Эсекьель Барко не смог забить пенальти. На 61-й минуте Алекса Джурасович отправил мяч в свои ворота, а победу «красно-белым» принес Барко, реализовав пенальти на 90+4-й минуте.

Ранее футболист «Акрона» объяснил поражение в матче со «Спартаком».