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Сафонов стал худшим игроком матча ПСЖ — «Гавр»

Сафонов стал худшим игроком матча ПСЖ — «Гавр» по оценкам WhoScored
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Stephane Mahe/Reuters

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов стал худшим футболистом матча Лиги 1 против «Гавра» по оценкам портала WhoScored.

Сафонов получил оценку 6,0. Меньше не получил ни один игрок из стартовых составов команд. Также оценку 6,0 получили Уоррен Заир-Эмери и Этьен Юте-Кенкуэ.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк-де-Пренс», завершилась со счетом 2:1 в пользу «ПСЖ». На 8-й минуте первый гол Парижа забил Дезире Дуэ, а на 50-й — преимущество удвоил Гонсалу Рамуш. Исса Сумаре на 60-й минуте смог отыграть один мяч.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел на поле все 90 минут. Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев остался на скамейке запасных.

Отрыв «ПСЖ» в чемпионате Франции от преследователей составляет 22 очка — у парижан 77, а у идущего вторым «Марселя» 55. Клуб досрочно стал чемпионом страны. «Гавр» продолжает бороться за выживание — у коллектива 27 баллов за 30 туров и отставание от спасительной 15-й строчки составляет два очка.

Ранее «ПСЖ» проиграл «Астон Вилле», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

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