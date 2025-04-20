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Стало известно, где может продолжить карьеру тренер «Реала»

The Athletic: в случае ухода из «Реала» Анчелотти может принять сборную Бразилии
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GlobalLookPress

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может стать наставником сборной Бразилии. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на The Athletic.

Источник утверждает, что Анчелотти может остаться в «Реале», но не в качестве тренера. Специалист сам выразил желание возглавить сборную Бразилии. Их федерация футбола рассматривает кандидатуру Анчелотти в качестве приоритетной и рассчитывает получить окончательный ответ до паузы на игры сборных.

В случае отказа, альтернативным вариантом для Бразилии является наставник «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш.

Ранее «Реал» вышел в финал Кубка Испании, обыграв по сумме двух матчей «Реал Сосьедад».

Вторая встреча завершилась со счетом 4:4.

У «Реала» отличились Эндрик (забил гол на 30-й минуте), Джуд Беллингем (82), Орельен Тчуамени (86), Антонио Рюдигер (115). У «Реал Сосьедад» забили голы Андер Барренечеа (16), Микель Оярсабаль (80 и 90+3), на 72-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Реала» Давид Алаба.

Ранее в соцсетях осудили мужчину, смотревшего футбольный матч во время родов жены.

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