Стало известно, где может продолжить карьеру тренер «Реала»

The Athletic: в случае ухода из «Реала» Анчелотти может принять сборную Бразилии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может стать наставником сборной Бразилии. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на The Athletic.

Источник утверждает, что Анчелотти может остаться в «Реале», но не в качестве тренера. Специалист сам выразил желание возглавить сборную Бразилии. Их федерация футбола рассматривает кандидатуру Анчелотти в качестве приоритетной и рассчитывает получить окончательный ответ до паузы на игры сборных.

В случае отказа, альтернативным вариантом для Бразилии является наставник «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш.

Ранее «Реал» вышел в финал Кубка Испании, обыграв по сумме двух матчей «Реал Сосьедад».

Вторая встреча завершилась со счетом 4:4.

У «Реала» отличились Эндрик (забил гол на 30-й минуте), Джуд Беллингем (82), Орельен Тчуамени (86), Антонио Рюдигер (115). У «Реал Сосьедад» забили голы Андер Барренечеа (16), Микель Оярсабаль (80 и 90+3), на 72-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Реала» Давид Алаба.

Ранее в соцсетях осудили мужчину, смотревшего футбольный матч во время родов жены.