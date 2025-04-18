В соцсетях осудили мужчину, смотревшего футбольный матч во время родов жены

В соцсетях осудили британца, который смотрел футбольный матч, пока его жена рожала, пишет Daily Mail.

Ким Вудлендс оказался в центре скандала после публикации видео, на котором он смотрит футбольный матч во время родов своей жены. В кадре видно, как будущая мать переживает схватки, используя газовоздушную смесь для обезболивания, в то время как молодой человек в футболке «Арсенала» следит за игрой своей команды против «Реала Мадрида» и даже празднует забитые голы.

В подписи к ролику Ким написал, что, хотя его девушка находилась в процессе родов, он не мог пропустить важный матч, где его команда вела со счетом 3:0. Он добавил, что надеется на понимание со стороны будущего сына.

Многие футбольные болельщики отнеслись к ситуации с юмором. В комментариях появились шутки о том, что девушка специально выбрала для родов день важного матча. Некоторые пользователи делились похожими историями, рассказывая, как результаты игр их команд повлияли на восприятие момента рождения их детей. Были даже предложения назвать новорожденного в честь игроков «Арсенала».

Однако значительная часть аудитории осудила поведение молодого человека. Многие отмечали, что во время родов их партнеры полностью сосредотачивались на поддержке, не отвлекаясь ни на что постороннее. Некоторые комментаторы назвали поступок Кима эгоистичным и неуважительным по отношению к роженице.

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