«Авангард» обыграл «Локомотив» в плей-офф КХЛ

«Авангард» выиграл со счетом 3:2 у «Локомотива» в плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» обыграл ярославский «Локомотив» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Арене-2000 Локомотив», завершилась победой гостей со счетом 3:2. Единственную шайбу в первом периоде забросил Игорь Мартынов из «Авангарда» на 10-й минуте. Во втором отрезке команды дважды обменялись точными бросками: у омичей забили Дамир Шарипзянов на 26-й минуте и Евгений Кулик на 38-й минуте, а у «Локомотива» — Максим Березкин на 36-й минуте и Рушан Рафиков на 39-й минуте.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу ярославцев. Следующая встреча пройдет в Омске 21 апреля.

В первом раунде плей-офф «Локомотив» выиграл у нижегородского «Торпедо» со счетом 4:0, а «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» — 4:2.

Действующим чемпионом КХЛ является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее «Салават Юлаев» сумел остаться в серии плей-офф КХЛ со «Спартаком».