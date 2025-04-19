«Салават Юлаев» сумел остаться в серии плей-офф КХЛ со «Спартаком»

«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Спартак» в КХЛ со счетом 4:3

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл московский «Спартак» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Уфа-Арене», завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3. Уже на 2-й минуте шайбу для «Салавата» забросил Скотт Уилсон. На 8-й минуте Иван Морозов счет сравнял, но на 20-й минуте снова уфимцев вперед вывел Деннис Ян. Александер Хмелевский на 21-й минуте сделал разницу в счете в две шайбы, однако Павел Порядин на 30-й и снова Морозов вернули равный счет.

В овертайме «Салават» справился всего за 22 секунды — Уилсон поставил точку в матче.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Спартака». Следующая встреча пройдет в Москве 21 апреля.

В первом раунде плей-офф «Спартак» выиграл у череповецкой «Северстали» со счетом 4:1, а «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» — 4:3.

Действующим чемпионом КХЛ является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

«Спартак» одержал волевую победу над «Акроном» в РПЛ.