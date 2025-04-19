«Волшебная игра»: российская гольфистка выступает на главном мировом турнире

Российская гольфистка Наталия Гусева продолжает борьбу на одном из главных турниров года JM Eagle LA Championship, который проходит с 17 по 20 апреля в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает пресс-служба федерации гольфа Московской области.

«Мы восхищаемся талантом, упорством и самоотдачей нашей спортсменки. Уверены, что Наталия сделает все возможное, чтобы достойно представить Россию на этом престижном турнире», — говорится в заявлении.

Во второй день соревнований россиянка сумела совершить рывок — она сделала пять «берди» и завершила очередную серию лунок с результатом »-5». Это позволило ей подняться в турнирной таблице. На данный момент Гусева делит 43–60 места, имея »-6» после двух соревновательных дней. Лидируют Ингрид Линдблад из Швеции и Эшли Бухай из Южной Африки — у них »-13».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек, при этом боксеров среди них не было.

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