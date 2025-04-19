Министр спорта заявил, что коллективная ответственность в спорте недопустима

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что коллективная ответственность из-за дискриминации по национальному, расовому принципу в спорте просто недопустима. Об этом он рассказал на Международном форуме этноспорта, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Коллективная ответственность из-за дискриминации по национальному, расовому принципу просто недопустима. Поэтому мы приветствуем усилия Всемирной конфедерации этноспорта по развитию национальных видов спорта без оглядки на любые политические процессы», — заявил он.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек, при этом боксеров среди них не было.

Ранее министерство спорта вернуло христианские кресты на логотип.