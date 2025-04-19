Локомотив М

Фиксирует арбитр игру рукой у форварда нижегородцев, счет по-прежнему 0:0 остается.
Идет видеопросмотр игрового момента на предмет игры рукой у Грулева.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Ошибается Митрюшкин на выходе снова! Солнце заслепило глаза голкиперу «Локо», от чего не смог сыграть в мяч после подачи Боселли — Грулеву оставалось просто подставиться под траекторию полета и опустить мяч за линию, с чем Вячеслав благополучно справился. 0:1!
Боселли опаснейшим образом закрутил мяч в створ ворот Митрюшкина с углового, с большим трудом Антон отразил удар на еще один корнер.
Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Пари НН»: Лукьянов, Каккоев, Гоцук, Агапов, Александров, Карич, Трошечкин, Карапузов, Ермаков, Грулев, Босельи.
«Локомотив»: Митрюшкин, Самошников, Сильянов, Погостнов, Ньямси, Тимофеев, Батраков, Годяев, Воробьёв, Пиняев, Раков.
Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Пари НН».