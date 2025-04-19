Локомотив М

7'

ГОООООООООООООООООООООЛ! Ошибается Митрюшкин на выходе снова! Солнце заслепило глаза голкиперу «Локо», от чего не смог сыграть в мяч после подачи Боселли — Грулеву оставалось просто подставиться под траекторию полета и опустить мяч за линию, с чем Вячеслав благополучно справился. 0:1!