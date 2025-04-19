Клуб Слуцкого одержал третью победу подряд в чемпионате страны

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу в матче восьмого тура национального первенства над «Ухань Фри Таунс».

Встреча завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Жоао Тейшейра на 21-й и Андре Луис на 49-й минутах.

После этой победы у «Шанхай Шэньхуа» стало 20 очков в турнирной таблице после восьми игр. Они продолжают лидировать — на второй строчке идет «Шаньдун Тайшань» с 16 баллами. У действующего чемпиона «Шанхай Порт» третье место и 14 очков, однако есть две игры в запасе.

7 февраля «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд выиграл Суперкубок страны. Клуб обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Для Слуцкого этот трофей стал вторым в составе китайской команды.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Ранее «Шанхай» Слуцкого вылетел из Лиги чемпионов, проиграв 0:4.