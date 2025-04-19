14:00

«Салават Юлаев» выиграл первый матч серии, сумев одержать волевую победу, однако после того как во второй игре дал спартаковцам сравнять за 0,2 секунды до сирены в третьем периоде и затем уступил в овертайме, коллектив Виктора Козлова что-то утратил. Спартаковцы выиграли и третий, и четвертый матчи в Москве, причем в обоих вели 3:0, и хотя уфимцы сокращали отставание до минимума, догнать у них не получалось. В случае победы красно-белых сегодня серия закончится!