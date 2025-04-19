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Вернуться в Москву: «Салават Юлаев» принимает «Спартак» на грани вылета из Кубка Гагарина. LIVE

Кубок Гагарина. Четвертьфинал. Пятый матч. «Салават Юлаев» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Владимир Астапкович/РИА Новости
В пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» принимает на своем льду московский «Спартак». Красно-белые ведут в противостоянии 3-1 и находятся в шаге от выхода в полуфинал. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/4 финала. 5-й матч
1-й период
19 апреля 14:00
Салават Юлаев
Уфа, Россия
01' Уилсон
1 : 0
Спартак
Москва, Россия
Стадион «Уфа-Арена», Уфа, Россия
1-й период

01'02" Уилсон

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
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7'

Шелдон Ремпал врезался ногой в развернувшегося с шайбой на выходе из зоны Ефремова и сбил того. Удаление за подножку, и первое в матче большинство «Спартака».

7'

Накрыл шайбу Загидулин, и после остановки игры случилась стычка. По броскам в створ пока 3-3.

6'

ВЯЗОВОЙ! Потащил сначала классный бросок Мальцева с неудобной руки, а затем еще и потащил добивание накатившего защитника Морозова!

5'

Подключившийся Василевский бросил с передачи Ливо по воротам «Спартака» — рядом со штангой.

4'

Ружичка накатил с шайбой на пятак и бросил из-под защитника — щитком парировал Вязовой.

3'

Пока бросок Уилсона так и остается единственным в этом матче в створ на данный момент.

2'

ГОООООООООООООООООООООООООООООЛ! Скотт Уилсон — 1:0! Уфимцы выиграли вбрасывание, сразу расставились, а после броска Хафизуллина от синей линии Уилсон классно сыграл на подправлении! Впервые в этом серии «Салават» забросил первым.

2'

Две минуты большинства будет для «Салавата Юлаева».

2'

Адам Ружичка попал клюшкой по ноге Панину, капитан хозяев упал и остался лежать. Ружичка уже в штраф-боксе, но арбитры поехали смотреть видео — было ли нарушение.

2'

Козлов перетряхнул все звенья команды, и «Салават Юлаев» ожидаемо начинает матч активно.

1'

Поеееееееехали! Матч начался.

14:02

Ворота «Салавата Юлаева» сегодня защищает не Александр Самонов, а Семен Вязовой. У «Спартака», как и во всех остальных матчах серии, на последнем рубеже Артем Загидулин.

14:00

«Салават Юлаев» выиграл первый матч серии, сумев одержать волевую победу, однако после того как во второй игре дал спартаковцам сравнять за 0,2 секунды до сирены в третьем периоде и затем уступил в овертайме, коллектив Виктора Козлова что-то утратил. Спартаковцы выиграли и третий, и четвертый матчи в Москве, причем в обоих вели 3:0, и хотя уфимцы сокращали отставание до минимума, догнать у них не получалось. В случае победы красно-белых сегодня серия закончится!

13:55

Состав «Спартака».

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13:50

Состав «Салавата Юлаева».

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13:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» принимает на своем льду московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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