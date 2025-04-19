В пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» принимает на своем льду московский «Спартак». Красно-белые ведут в противостоянии 3-1 и находятся в шаге от выхода в полуфинал. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/4 финала. 5-й матч
1-й период
19 апреля 14:00
Салават Юлаев
Уфа, Россия
01'Уилсон
1 : 0
Спартак
Москва, Россия
Стадион «Уфа-Арена», Уфа, Россия
1-й период
01'02"Уилсон
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
7'
Шелдон Ремпал врезался ногой в развернувшегося с шайбой на выходе из зоны Ефремова и сбил того. Удаление за подножку, и первое в матче большинство «Спартака».
7'
Накрыл шайбу Загидулин, и после остановки игры случилась стычка. По броскам в створ пока 3-3.
6'
ВЯЗОВОЙ! Потащил сначала классный бросок Мальцева с неудобной руки, а затем еще и потащил добивание накатившего защитника Морозова!
5'
Подключившийся Василевский бросил с передачи Ливо по воротам «Спартака» — рядом со штангой.
4'
Ружичка накатил с шайбой на пятак и бросил из-под защитника — щитком парировал Вязовой.
3'
Пока бросок Уилсона так и остается единственным в этом матче в створ на данный момент.
2'
ГОООООООООООООООООООООООООООООЛ! Скотт Уилсон — 1:0! Уфимцы выиграли вбрасывание, сразу расставились, а после броска Хафизуллина от синей линии Уилсон классно сыграл на подправлении! Впервые в этом серии «Салават» забросил первым.
2'
Две минуты большинства будет для «Салавата Юлаева».
2'
Адам Ружичка попал клюшкой по ноге Панину, капитан хозяев упал и остался лежать. Ружичка уже в штраф-боксе, но арбитры поехали смотреть видео — было ли нарушение.
2'
Козлов перетряхнул все звенья команды, и «Салават Юлаев» ожидаемо начинает матч активно.
1'
Поеееееееехали! Матч начался.
14:02
Ворота «Салавата Юлаева» сегодня защищает не Александр Самонов, а Семен Вязовой. У «Спартака», как и во всех остальных матчах серии, на последнем рубеже Артем Загидулин.
14:00
«Салават Юлаев» выиграл первый матч серии, сумев одержать волевую победу, однако после того как во второй игре дал спартаковцам сравнять за 0,2 секунды до сирены в третьем периоде и затем уступил в овертайме, коллектив Виктора Козлова что-то утратил. Спартаковцы выиграли и третий, и четвертый матчи в Москве, причем в обоих вели 3:0, и хотя уфимцы сокращали отставание до минимума, догнать у них не получалось. В случае победы красно-белых сегодня серия закончится!
13:55
Состав «Спартака».
close
13:50
Состав «Салавата Юлаева».
close
13:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» принимает на своем льду московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.