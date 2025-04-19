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Аутсайдер РПЛ ушел с последнего места в таблице из-за победы над «Динамо»

«Оренбург» победил махачкалинское «Динамо» в 25-м туре чемпионата России
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ФК «Оренбург»

«Оренбург» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась с результатом 2:1 в пользу хозяев. Счет в матче открыла махачкалинская команда, на 28-й минуте отличился Темиркан Сундуков. «Оренбург» сумел сравнять только во втором тайме: на 59-й минуте гол оформил Эмирджан Гюрлюк с передачи Брайана Мансильи. Победу своей команде принес Ацамаз Ревазов на 81-й минуте.

Благодаря этой победе «Оренбург» поднялся с последнего места в турнирной таблице, опередив воронежский «Факел». Теперь в активе команды 17 очков, у воронежского клуба — на два балла меньше. Махачкалинская команда идет на десятой позиции, набрав 27 баллов.

В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 27 апреля, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Динамо» 25-го числа сыграет с «Краснодаром» дома. Их поединок стартует в 19:30 по московскому времени.

Ранее Артем Дзюба попал в состав «Акрона» на матч со «Спартаком».

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