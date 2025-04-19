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Дзюба попал в состав «Акрона» на матч со «Спартаком»

«Акрон» и «Спартак» назвали составы на матч 25-го тура РПЛ, Дзюба сыграет
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак» объявили стартовые составы на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). С первых минут на поле появится бывший нападающий красно-белых Артем Дзюба.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Неделчару, Бокоев, Фернандес, Пестряков, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Дзюба.

«Спартак»: Помазун, Рябчук, Бабич, Зобнин, Литвинов, Умяров, Мартинс, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Гарсия.

Поединок состоится на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Алексей Сухой.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» идет на третьей позиции, набрав 47 очков и на пять баллов отставая от лидирующего «Краснодара». Тольяттинский клуб расположился на девятой позиции, имея в своем активе 28 баллов.

В следующем туре «Спартак» дома 26 апреля примет московский ЦСКА, а «Акрон» на день позже сыграет выездной матч против подмосковных «Химок».

Ранее в Швейцарии заявили о желании сыграть с российскими клубами.

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