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Возлюбленный Шараповой поздравил ее с 38-летием

Жених теннисистки Шараповой Гилкс поздравил ее с днем рождения
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gilkesa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Алекс Гилкс, британский миллионер, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поздравил спортсменку с днем рождения.

19 апреля Шараповой исполнилось 38 лет.

«С японским днем рождения, моя любовь!» — написал Гилкс.

Сейчас пара находится в Токио.

Теннисистка завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (36 — в одиночном разряде).

Шарапова впервые стала матерью 1 июля 2022 года, она родила сына Теодора от Гилкса, с которым состоит в отношениях несколько лет. В 2020 году бизнесмен сделал предложение Марии, но пара пока не сыграла свадьбу. Теннисистка признавалась в интервью, что была готова к материнству и давно мечтала о рождении ребенка, поэтому была рада даже разным сложностям в период беременности.

Ранее Шарапова показала подросшего сына.

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