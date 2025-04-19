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Экс-игрок сборной Хорватии погиб в ДТП на 40-м году жизни

Экс-футболист «Монако» и сборной Хорватии Покривач погиб в ДТП в возрасте 39 лет
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Darko Bandic/AP

Бывший полузащитник «Монако» и сборной Хорватии Никола Покривач погиб в ДТП на 40-м году жизни. Информация об этом появилась на официальном сайте Хорватского футбольного союза (HNS).

«Невозможно найти слова утешения в такой шокирующий и невообразимо грустный момент, когда мы потеряли молодую жизнь. Я могу только выразить свои глубочайшие соболезнования семье и близким Николы в связи с этой невосполнимой утратой, и HNS и хорватская футбольная семья будут с ними в эти самые трудные моменты», — заявил президент организации Марьян Кустич.

По информации хорватских СМИ, ДТП с участием четырех легковых автомобилей произошло вечером 18 апреля в Карловаце. Двое человек, включая Покривача, погибли, еще трое были доставлены в больницу. Футболист ехал домой с тренировки своего клуба «Войнич» из низшего хорватского дивизиона.

В составе сборной Хорватии Покривач сыграл 14 матчей и успел выступить на чемпионате Европы в 2008 году. Он выступал за ряд хорватских клубов, а также играл за «Монако», австрийский «Зальцбург» и казахстанский «Шахтер» (Караганда).

В 2015 году футболисту диагностировали лимфому Ходжкина. Он перенес операцию по пересадке костного мозга и восстановление, завршил карьеру в 2017 году. однако в 2021 году вернулся на поел и выступал за хорватские команды низших дивизионов.

Ранее стало известно, были ли проблемы со здоровьем у умершего 16-летнего футболиста.

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