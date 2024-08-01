Медиаклуб разгромил своего соперника в Кубке России со счетом 8:1

Медиаклуб «Амкал» в матче первого круга Пути регионов Кубка России обыграл подмосковную «Коломну» со счетом 8:1.

В составе победителей три мяча забил Степан Костюков, Давид Агекян оформил дубль, по мячу забили Василий Маврин, Максим Пичугин, Руслан Имаев. За «Коломну» отличился Артем Тетеркин.

Президент «Амкала» Герман Попков заявил после матча, что не все игроки «Коломны» прошли бы просмотр в Медиалигу, передает «Спорт-Экспресс».

«Наверное, у «Коломны» меньше ресурсов, меньше возможностей. Считаю, не все игрок «Коломны» прошли бы просмотр в медиалигу. Такая сейчас реальность», — сказал Попков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Сейчас Россия является единственной страной, чьи клубы не участвуют в международных турнирах.

Ранее Александр Головин официально сменил номер в «Монако».