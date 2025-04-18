«Трактор» обыграл минское «Динамо» в матче плей-офф КХЛ

Челябинский «Трактор» обыграл минское «Динамо» в четвертом матче четвертьфинала Кубка Гагарина.

Встреча, которая состоялась в Минске, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Шайбы в ворота «Трактора» забросили Виталий Пинчук и Илья Усов, а у челябинцев отличились Логан Дэй, Андрей Светлаков и Чарльз Робинсон.

После этой победы счет в серии стал 3-1 в пользу «Трактора». Следующий матч должен состояться в Челябинске 20 апреля.

Действующим чемпионом КХЛ является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее сообщалось, что российский вратарь покинет клуб НХЛ.