Известный игрок ЦСКА назвал причину перехода

Пьянич о причинах перехода в ЦСКА: в первую очередь, это желание играть

Боснийский полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич назвал желание играть первостепенной причиной перехода в московский клуб. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Может быть, достаточно рано поехать в Арабские Эмираты. С точки зрения футбола. Я думал только о футболе и о месте, которое я получу в моей команде. В первую очередь у меня спортивная инициатива. Я просто футбольный игрок, и я получаю удовольствие от футбола, от игры», — заявил Пьянич.

В текущем сезоне Пьянич сыграл за московский клуб в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

Контракт с 34-летним футболистом подписан на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Пьянич находился в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус». Вместе с «Ювентусом» Пьянич четыре раза стал чемпионом Италии, также он выиграл Кубок Испании с «Барселоной» и Суперкубок Турции с «Бешикташем».

Ранее Пьянич признался, что не знает Александра Овечкина.