Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Мне очень стыдно»: иностранный игрок ЦСКА признался, что не знает Овечкина

Игрок ЦСКА Пьянич признался, что ничего не знал об Овечкине
close
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Боснийский футболист московского ЦСКА Миралем Пьянич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» признался, что ему очень стыдно из-за того, что он не знал, кто такой Александр Овечкин — нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз».

«Мне так стыдно, честно говоря. К сожалению, я никогда хоккей не смотрел. Меня спрашивали по поводу последней игры. Я думал, что это футболист какой-то! И я не знал, что ответить. Я просто сказал, слушайте, извините, я не знаю. А потом на следующий день я прочитал в боснийской газете, в прессе, что это был российский хоккеист, который побил рекорд по количеству заброшенных шайб», — поделился Пьянич.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 2:5. Овечкин забросил одну из шайб «Вашингтона». Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.

Пьянич перешел в ЦСКА летом 2024 года. Контракт с 34-летним футболистом подписан на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Ранее Овечкин повторил один из рекордов НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами