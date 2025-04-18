«Мне очень стыдно»: иностранный игрок ЦСКА признался, что не знает Овечкина

Боснийский футболист московского ЦСКА Миралем Пьянич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» признался, что ему очень стыдно из-за того, что он не знал, кто такой Александр Овечкин — нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз».

«Мне так стыдно, честно говоря. К сожалению, я никогда хоккей не смотрел. Меня спрашивали по поводу последней игры. Я думал, что это футболист какой-то! И я не знал, что ответить. Я просто сказал, слушайте, извините, я не знаю. А потом на следующий день я прочитал в боснийской газете, в прессе, что это был российский хоккеист, который побил рекорд по количеству заброшенных шайб», — поделился Пьянич.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 2:5. Овечкин забросил одну из шайб «Вашингтона». Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.

Пьянич перешел в ЦСКА летом 2024 года. Контракт с 34-летним футболистом подписан на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Ранее Овечкин повторил один из рекордов НХЛ.