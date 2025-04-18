Овечкин повторил один из рекордов НХЛ

Овечкин повторил рекорд Хоу по голам в НХЛ за сезон в возрасте 39 лет и старше

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов за один регулярный чемпионат среди игроков в возрасте 39 лет и старше, принадлежащий Горди Хоу.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне.

Овечкин, которому 39 лет исполнилось 17 сентября 2024 года, повторил рекорд Хоу, установленный в сезоне-1968/69.

Для Овечкина шайба, заброшенная в матче с «Питтсбургом», стала 897-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд. 6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2 (матч завершился поражением «столичных» — 1:4).

Та шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Овечкин стал лучшим снайпером сезона НХЛ среди россиян.